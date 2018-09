Europee: Sefcovic (S&D), ruolo importante Macron dopo voto

BRUXELLES - "Sono sicuro che il presidente" francese Macron "svolgerà un ruolo molto importante nello sviluppo di una coalizione pro-Ue dopo le elezioni" europee. Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, che in vista delle Europee si è presentato oggi come candidato del Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) all'Eurocamera per guidare l'esecutivo dell'Ue. "In questa fase siamo molto concentrati sulla nostra famiglia" politica.

"Per fare bene in queste elezioni - ha spiegato Sefcovic - vogliamo presentare le nostre idee", ma dopo il voto "dovremo assicurarci di avere una forte coalizione europea nel Parlamento Ue per far avanzare un'agenda molto importante" per i cittadini dell'Unione. Alla domanda se fosse a favore di un'alleanza con Macron anche prima delle elezioni, Sefcovic ha risposto che "è troppo presto per dirlo. Dobbiamo assicurarci" che il gruppo S&D faccia "una grande campagna elettorale, parli direttamente alle persone e ottenga il miglior risultato possibile".