Kurz-Macron auspicano intesa Ue su web tax entro 2018

PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz auspicano un accordo Ue entro fine anno in merito alla tassazione sui colossi di Internet, i cosiddetti Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple). "Siamo entrambi contenti che ci siano stati dei progressi sulla tassazione dei colossi di internet durante la riunione dei ministri delle Finanze a Vienna la settimana scorsa e spero che raggiungeremo questo obiettivo entro fine anno", ha dichiarato il cancelliere austriaco nonché attuale presidente di turno Ue, rivolgendosi ai cronisti all'Eliseo, in occasione dell'incontro con Macron a pochi giorni dal vertice informale di Salisburgo di mercoledì e giovedì. "Credo davvero che sia possibile ottenere una soluzione entro questo semestre", gli ha fatto eco Macron. Per il presidente francese, il testo presentato dalla Commissione europea per la tassazione dei Gafa è una "buona cosa per il funzionamento del mercato digitale europeo".