Europee: Verdi presentano 4 candidature per posto di Juncker

BRUXELLES - "Siamo lieti di annunciare il lancio di quattro candidature per diventare i principali candidati (Spitzenkandidaten) per il Partito Verde europeo prima delle elezioni europee nel maggio 2019". Lo riferiscono in una nota i Verdi europei precisando che le candidature sono state presentate dalla senatrice belga Petra De Sutter, dall'eurodeputato olandese Bas Eickhout nominato da GroenLinks, dall'eurodeputata tedesca Ska Keller nominata da Bundnis 90/Die Grunen e dal bulgaro Atanas Schmidt, nominato da Zelena Partija. La corsa si chiuderà quando "i delegati del Partito verde europeo in tutta Europa eleggeranno i due candidati principali al nostro prossimo Consiglio che si terrà tra il 23 e il 25 novembre a Berlino, in linea con la nostra tradizione di schierare due leader", hanno commentato i co-presidenti del Partito dei Verdi europei Monica Frassoni e Reinhard Butikofer, in una nota.