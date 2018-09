Tusk, affrontare il tema migranti senza retorica

SALISBURGO - Bisogna affrontare il tema dell'immigrazione "senza retorica" e puntare a risolverlo "cooperando tra i diversi paesi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk da Salisburgo, dove stasera si riuniranno i leader europei proprio per affrontare il tema dell'immigrazione. "Basta al gioco delle colpe sull'immigrazione, non possiamo più essere divisi tra coloro che vogliono risolvere i problemi e coloro che vogliono usarli per un guadagno politico", ha twittato Tusk da Salisburgo.

Sul negoziato per la Brexit "oggi c'è forse più speranza ma sicuramente c'è sempre meno tempo", ha scritto ancora il presidente del Consiglio europeo. "Per quanto riguarda la questione irlandese e il quadro per la cooperazione economica, la proposta del Regno Unito deve essere rielaborata". Tusk ha quindi confermato ufficialmente che a metà novembre si terrà un vertice straordinario sulla Brexit. "Sul tema dell'Irlanda e sulla cooperazione economica la proposta del primo ministro britannico Theresa May necessita di essere rivista e rinegoziata", ha ribadito parlando alla stampa a Salisburgo prima del vertice informale europeo.