Migranti: Oxfam, soluzioni leader contrarie a valori Ue

BRUXELLES - "Al loro vertice informale di Salisburgo, i capi di Stato e di governo dell'Unione hanno scelto di andare avanti con proposte sulla migrazione, che secondo l'Oxfam sono contrarie ai valori fondamentali dell'Ue. Il fallimento collettivo dei leader europei nell'adottare un approccio ragionevole sulla migrazione attraverso la riforma del sistema comune di asilo, significa che persone innocenti continueranno a restare intrappolate in condizioni spaventose dentro e fuori l'Unione". Così Oxfam in una nota.

"I piani per sbarcare persone salvate in mare nei Paesi del Nord Africa, come l'Egitto, si basano su false ipotesi e analisi insufficienti. Questi duplicheranno i fallimenti degli attuali centri 'hotspot' dell'Ue in cui migliaia di rifugiati e altri migranti sono intrappolati in condizioni terribili. Una riforma del sistema europeo di asilo è l'unica soluzione che può funzionare", afferma Raphael Shilhav, consigliere per le politiche migratorie dell'ong, che indica come soluzione la proposta del Parlamento europeo.