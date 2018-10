Tajani, altro che Flat tax! Pressione fiscale a livelli 41,8%

BRUXELLES, 16 OTT - "Altro che flat tax! La legge di bilancio 2019 conferma la pressione fiscale ai livelli insostenibili del 41,8%. Tagliare davvero le tasse a imprese e lavoro è l'unica via per far ripartire l'Italia". Lo scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.