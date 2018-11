Merkel-Macron: avanti sul patto di Meseberg, ora risultati

BERLINO - "Se pensiamo che alle elezioni europee mancano soltanto sei mesi, ci rendiamo conto di quanti momenti di confronto ci siano davanti a noi. Dobbiamo quindi andare avanti sul lavoro di Meseberg e passare alla consegna dei risultati". Lo ha detto Angela Merkel, in cancelleria, in uno statement con il presidente francese Emmanuel Macron, prima di iniziare con lui un incontro bilaterale. Merkel e Macron hanno elencato i temi sul tavolo: il futuro dell'eurozona, come si reagisce al mondo digitale, ricerca, sviluppo, migrazione, la difesa comune, e nel lungo periodo la nascita di un esercito europeo. I due leader hanno citato anche l'appuntamento di gennaio per il nuovo "ambizioso" contratto dell'Eliseo.

L'Europa ha "il compito di non lasciare andare il mondo alla deriva e di portarlo sul percorso della pace". Lo ha detto ieri il presidente francese Emmanuel Macron, parlando al Bundestag. "Perciò l'Europa deve diventare più forte, accrescere la propria sovranità - ha aggiunto - perché non potrà crescere nel suo ruolo se diventa essa stessa un gioco delle grandi potenze, se non assume la responsabilità della propria sicurezza e per la propria difesa".