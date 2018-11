Euro: Tajani, messaggio chiaro a chi vuole Italia più povera

BRUXELLES - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commenta in un tweet il sondaggio di Eurobarometro", in base al quale "il 57% degli italiani considera l'euro positivo" ed il dato è "in crescita del 12%". E' un "messaggio chiaro a chi vorrebbe un'Italia più povera e isolata, fuori dalla moneta unica", precisa Tajani.