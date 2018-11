Bilancio Ue: Pe chiede più fondi per infrastrutture

BRUXELLES - Più fondi europei per realizzare i grandi progetti infrastrutturali chiave nei settori dei trasporti, energia e digitale con un occhio sul clima, per il prossimo bilancio Ue 2021-2027. E' la richiesta del Parlamento europeo, dove le commissioni industria e trasporti hanno votato a favore di un budget da quasi 44 miliardi per la Connecting Europe Facility nel prossimo bilancio pluriennale. Si tratta di 6 miliardi in più rispetto a quanto proposto dalla Commissione Ue. Di questi, 33,5 miliardi sono destinati ai trasporti (di cui 10 miliardi trasferiti dai fondi di coesione). Di questi, 5,7 miliardi dovranno andare a progetti per adattare le reti Ten-T al doppio uso civile e militare delle infrastrutture, nell'ottica dello sviluppo dell'Unione della difesa. Altri circa 7,7 miliardi andranno invece alle reti energetiche, inclusi progetti transfrontalieri in rinnovabili, e infine un po' meno di 3 miliardi per lo sviluppo della rete digitale. Ora l'intesa dovrà ricevere l'ok in plenaria, e poi per l'Europarlamento sarà possibile aprire già i negoziati con gli stati membri con l'obiettivo di adottare una decisione prima della fine dell'attuale legislatura europea.