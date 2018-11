Manovra: Tajani, vero patriota chi difende risparmi italiani

BRUXELLES - "I veri patrioti sono coloro che difendono i risparmi dei nostri cittadini. Chi sta impoverendo gli Italiani per fare campagna elettorale non è amico dell'Italia". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sottolineando che "questo governo persegue le tesi di un élite intellettuale che ci isola a livello europeo e internazionale. Ha creato un clima di scontro permanente, alla continua ricerca di avversari o colpevoli per cercare di nascondere i propri errori".

Secondo Tajani "la realtà è che nessun Paese, dentro e fuori dall'Europa, difende questa manovra, neanche quelli che il governo stesso ha indicato come suoi alleati", aggiungendo di non condividere "le dichiarazioni inopportune di qualche commissario europeo che danneggiano sia l'Italia che l'Europa. La Commissione deve attenersi al suo ruolo, senza entrare nel dibattito politico nazionale".