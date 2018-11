Draghi interviene oggi al Parlamento europeo

BRUXELLES - La politica monetaria nell'eurozona, le prospettive di crescita, l'Unione economica e monetaria (Emu): questi alcuni temi che saranno affrontati oggi a Bruxelles a partire dalle 15 nella discussione del presidente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi, con i membri della Commissione Problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. Draghi sarà di nuovo in Econ per un'audizione alle 17, nella veste di presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb).

Una settimana cruciale, quella che si apre oggi per la Bce, che vede avvicinarsi la data della decisione sul programma di acquisti di titoli (Qe) prevista nella riunione del 13 dicembre. L'audizione di Draghi si tiene in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia continentale, l'ultimo è arrivato dalla Germania in un contesto mondiale difficile a causa dei dazi. Poco prima dell'audizione sarà diffuso l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche che fornirà un ulteriore tassello mentre venerdì arriverà il dato sull'inflazione dell'area euro. Nella riunione di dicembre la Bce fornirà i suoi dati aggiornati su crescita e inflazione e il mercato sta considerando sempre più probabile il varo di un nuovo programma di finanziamento a medio lungo termine (Tltro) che possa magari sostituire gradualmente quelli in scadenza e sostenere il comparto bancario. Una misura molto utile specie per gli istituti italiani alle prese con l'impennata dello spread.

SEGUI LA DIRETTA