Brexit: inammissibile per Bruxelles iniziativa referendum Ue

BRUXELLES - Alla riunione settimanale dei commissari "abbiamo discusso di un'iniziativa dei cittadini dal titolo 'Referendum Ue: i cittadini europei vogliono che il Regno Unito resti o esca?' Abbiamo deciso di dichiarare la richiesta non ammissibile, poiché le condizioni per la registrazione di questa iniziativa non sono state soddisfatte, poiché questa questione esula dal nostro campo di competenza". Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea alla conferenza stampa al termine del collegio dei commissari.