Tajani, dobbiamo tenere viva la memoria dell'Olocausto

BRUXELLES - "Dobbiamo tenere viva la memoria dell'Olocausto. La Shoah e gli orrori nazisti vanno insegnati in tutte le scuole". Lo scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani postando un articolo in cui si cita un sondaggio della Cnn secondo cui un terzo dei cittadini del Vecchio Continente intervistati ha dichiarato di conoscere solo un pò o nulla dell'Olocausto.