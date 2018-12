Disabili: scultore non vedente protagonista iniziativa Pe

ROMA - Una giornata di sensibilizzazione sul tema dei diritti per le persone con disabilità attraverso la scultura, con la quale modellare, sporcandosi le mani con la creta, ciò che l'Europa rappresenta e i desideri sul suo futuro. Con questi obiettivi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia ha organizzato l'evento "Senza Barriere. L'Europa per ciascuno di noi", tenutosi ieri negli spazi dell'Ex-Dogana a Roma e che si inserisce nel quadro delle iniziative lanciate dal Parlamento europeo in vista delle elezioni del 26 Maggio 2019. Anche per questo, durante l'iniziativa, è stata promossa la campagna istituzionale Stavoltavoto.eu.

La giornata si è aperta con un laboratorio di arte partecipata accessibile "Scolpiamo l'Europa", guidato da Felice Tagliaferri, scultore non vedente di fama mondiale. I partecipanti hanno modellato alcuni nodi sui quali hanno scritto pensieri e desideri sul tema dell'Europa. Questi nodi sono stati poi uniti tutti insieme per formare una donna dell'Unione europea. Dai blocchi di creta "vogliamo far nascere l'idea che le persone con disabilità sono in grado di fare cose esattamente come gli altri", ha spiegato Tagliaferri. La scultura vuole sottolineare "il senso dell'unione che vogliamo noi persone con disabilità. Già sono state fatte tante cose a livello europeo, ma molte possono essere fatte ancora per integrare la vita delle persone con disabilità".