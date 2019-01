Ue, in contatto con Italia su rimborsi risparmiatori

BRUXELLES - "Ci sono diverse possibilità, in linea con le regole Ue, attraverso le quali si possono compensare i risparmiatori che hanno sofferto perdite a causa di vendite fraudolente di bond", e la Commissione Ue ha lavorato con l'Italia per attivare queste soluzioni nel passato, ed è in contatto con l'Italia sulle nuove misure proposte": lo ha detto un portavoce della Commissione Ue a proposito della lettera inviata all'Italia sui rimborsi ai risparmiatori.