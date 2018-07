Zafferana diventa un palcoscenico di musica e teatro

Anche quest’anno è tornata attesissima - e sta gia riscuotendo tanto successo - “Etna in scena”, la prestigiosa rassegna di danza, cinema, musica, teatro ed eventi culturali che conferma la consolidata vocazione turistica di Zafferana. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse il sindaco Alfio Vincenzo Russo ha sottolineato che «“Etna in scena” costituisce un’offerta turistica di qualità ed è un format ormai consolidato a livello nazionale, pietra miliare per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e già collaudata strategia mirata alla destagionalizzazione turistica e a catturare un turismo stanziale. Inoltre è un modello efficace ed efficiente di sana e accorta gestione della cosa pubblica frutto della collaborazione di pubblico e privato, ma anche modello di sviluppo di una Sicilia che lavora e che produce, frutto di una gestione manageriale di marketing territoriale che avviene in maniera autarchica da parte del Comune, dal momento che la Regione Siciliana e la ex Provincia non erogano alcun contributo».

La programmazione musicale si è aperta con due grandi star della musica internazionale Damien Rice (nella foto) noto cantautore irlandese ed LP (iniziali di Laura Pergolizzi) cantautrice statunitense. Ma il 28 luglio toccherà a Francesca Michielin, il 29 a Ornella Vanoni, il agosto a Giovanni Sollima, il 4 agosto a Massimo Ranieri, il 5 agosto a Lorenzo Fragola, il 6 ad Angelo Duro, l’8 agosto a Gigi D’Alessio, il 9 a Piero Pelù, il 24 agosto a Francesco De Gregori e poi gli spettacoli con Nino Frassica & los plaggers band (il 19 agosto) e gli attori Enrico Lo Verso (23 agosto), Giancarlo Giannini (26 agosto); si alterneranno Compagnie teatrali variegate: Ars theatri (24 luglio), Valcalanna teatro (25 luglio), Brigata d’arte (7 agosto), Teatro della città con Pippo Pattavina (10 agosto) e Tuccio Musumeci (16 agosto), Gli sbandati (21 agosto), Le tre Fontane di Presa (22 agosto), associazione teatrale Caf (28 agosto), ass. teatrale “Filocomica Sant’Andrea (29 agosto), Compagnia La Fornace (31 agosto) e poi cabaret con Gino Astorina e il Gatto blu (17 agosto), il duo comico Dandy Danno & Diva G (1 agosto) e altri appuntamenti con Banda da concerto (26 luglio), i carabinieri di Don Matteo (27 luglio), l’Hjo jazz Orchestra (18 agosto), l’evento motivazionale col dott. Noè (27 agosto), Compagnia Burattinando (23 luglio) associazione Città teatro (20 agosto) e altri eventi culturali come la presentazione del libro”Borghi di Sicilia” (28 luglio), “Calici di stelle (14 agosto) la Sagra del pane condito e del dolce casereccio (dal 30 agosto al 2 settembre nella frazione di Pisano Etneo).