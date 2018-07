Il ghigno rock di Piero Pelù arriva in Sicilia

Il ghigno satanico indelebile del "D'Artagnan" del rock italiano. Questa l'immagine di Piero Pelù, legata alla storia della formazione madre creata insieme a Ghigo Renzulli, ancora icona per la scena italiana, ma anche a periodiche iniziative o idee che pervadono la mente del frontman dei Litfiba. Senza dimenticare i suoi dischi personali o le iniziative con Ligabue e Jovanotti (Il mio nome è mai più), lo spirito libero del rocker si è espresso fuori dal clichè discografico, trasformandosi in narratore editoriale nell'occasione di "Perfetto Difettoso", autobiografia edita nel 2000.



Per la stagione estiva in corso, ha deciso di caricare il camion insieme a Giacomo Castellana(chitarre), Luca Martelli(batteria) e Ciccio Li Causi (basso), spruzzando in giro per l'Italia, il "Warm Up Tour", temi cari al gruppo della sua vita, brani celeberrimi riletti con pura energia e adrenalina. I Bandidos sono un'ulteriore avventura di Piero Pelù, senza dimenticare le origini che rimangono priorità. Due concerti siciliani, previsti per mercoledì 8 agosto nell'ambito della rassegna "Porto d'Arte" a Palermo-Castello a Mare e giovedì 9 agosto all'anfiteatro di Zafferana Etnea per Etna in scena.