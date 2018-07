Zafferana Etnea (Catania) - Il concerto di Ornella Vanoni a Zafferana Etnea previsto per domenica 29 luglio è stato annullato per una lieve indisposizione della cantante. Al concerto era prevista anche la partecipazione, come ospite, di Carmen Consoli. I biglietti saranno rimborsati presso i punti prevendita dove sono acquistati, fino alla data dell'1 settembre.