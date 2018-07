Antonello Venditti a Palermo e a Noto

Una strada lunga, lunghissima, spesso senza ostacoli, tante volte spettinata come la sua chioma. Antonello Venditti, "core de Roma", rimette in moto la sua auto carica di umori e note che hanno attraversato almeno quattro decenni. Basti pensare a Giugno, un mese trasformatosi sotto il segno di "Notte prima degli esami ", al rifugio naturale di "Ci vorrebbe un'amico", per tutti i cuori infranti, al flash sulla memoria, sul come eravamo e chi siamo con "Compagno di scuola".

Il suo incedere artistico, prevede la nascita di nuove canzoni, una media che va dai quattro/cinque anni, tra un tour e l'altro. L'anno in corso, sarà un'anno particolare, vuoi per l'aspetto unplugged del suo repertorio, vuoi per il compleanno di "Sotto il segno dei Pesci", a quaranta anni dalla sua pubblicazione, celebrato mediante due concerti tra Verona (settembre) e Roma (dicembre).



L'aspetto acustico, rimane l'aspetto migliore per ascoltare il repertorio di Venditti, tra cuore, passioni, illusioni e disillusioni, le immancabili malinconie per quanto non è stato e su questo giudice integerrimo che si chiama tempo.

Due concerti in Sicilia, Palermo - Castello a mare il 10 agosto per la rassegna Porto d'arte e Noto, davanti la maestosità della cattedrale, il 12 agosto.