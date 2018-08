Moro, Nannini, Frassica: in Sicilia è ancora tempo di musica e spettacoli

In questa seconda metà di agosto, sulle passerelle delle località siciliane, sfilano appuntamenti consolidati con la musica o lo spettacolo in genere. Il 19 e 20 agosto, sarà la volta di Nino Frassica sui palchi di Etna in Scena (Zafferana Etnea) e Teatro di Verdura di Palermo per le sue kermesse comiche e canzonettare insieme a Los Plaggers Band. Sembra preistoria scrivere di "Padre Decalatrava", personaggio inventato dall'attore messinese, in perenne attesa d'inserimento nell'allora palinsesto radiofonico della Rai regionale. Dopo le "esplosioni" a "Quelli della notte" e "Indietro tutta", le repliche della radionovelas si susseguirono a ruota libera. Il presente descrive di un gradimento totale nelle vesti di attore e comico. I successi televisivi con "Don Matteo", "I Migliori Anni" e il salotto di Fabio Fazio, hanno come conseguenza questo tour allegro e scanzonato.



Tre concerti per una signora del rock che calca la scena da quattro decenni, proponendo il suo repertorio, gradito oltre alla platea italiana, dal pubblico europeo. Energia e repertorio, più le tracce estratte da "Amore Gigante", per il "Fenomenale Tour", che toccherà il 18 Agosto il Teatro Antico di Taormina, il 19 Agosto Sciacca(Ag), Piazza Scandaliato e il 21 Palermo - Teatro di Verdura. Per due concerti passa Fabrizio Moro, fresco vincitore con Ermal Metal del Festival di Sanremo.

La sua avventura discografica inizia nell'anno duemila, ritraendo canzoni in un disco che porta il suo nome e cognome, titolo passato inosservato ai più. Una gavetta lunga diciotto anni con brani di punta, gemellaggi con consolidati artisti, ma nulla di eclatante. L'anno in corso inizia sulla scia della sceneggiata sanremese per "Non mi avete fatto niente", dove con l'ex "La fame di Camilla", dapprima eliminati per plagio, alla fine ne escono vincitori dalla manifestazione rivierasca. Il tour, semplicemente Fabrizio Moro live 2018, si manifesterà il 28 Agosto a Palermo-Teatro di Verdura e il giorno seguente 29 Agosto sullo scenario del Teatro Antico di Taormina. Tutti gli appuntamenti sono proposti da Nuccio La Ferlita per Puntoeacapo Concerti.