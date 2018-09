Unica data siciliana a Catania per tour di Chiara Civello

Catania - Concerto di Chiara Civello a Catania il prossimo 9 settembre nel Palazzo della Cultura. La cantautrice, di origini siciliane, il giorno prima, alle ore 12 incontrerà in Municipio il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella. Il concerto, unica data nell'isola, rientra infatti nel cartellone de "L' Estate in Città".

La performance della rassegna Class Club, direzione artistica di Giuseppe Costantino Lentini per Inside Produzioni, tocca l'Isola dopo le tappe oltre lo Stretto per la presentazione dell'ultimo album dell'artista, Eclipse, registrato tra Parigi, New York, Rio e Bari. Il disco è caratterizzato da un pop italiano con influenze brasiliane e rivisitazioni di classici del cinema del Belpaese con arrangiamenti elettronici. Il lavoro vanta la collaborazione di amici della cantautrice di grande talento come il catanese Kaballà che insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle ha scritto con lei New York City Boy