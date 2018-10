I Maneskin fanno il pieno di views e streaming: fan li aspettano a Belpasso

Belpasso (Catania) - I Maneskin arrivano ad Etnapolis. Mercoledi 31 ottobre, dalle ore 15.30 incontreranno i fan catanesi per presentare il loro nuovo album “Il ballo della vita”. I Maneskin sono un gruppo romano composto da quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni: Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista). Il nome viene dal danese, paese d’origine della bassista, e significa “chiaro di luna”. Alcuni dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi iniziano a suonare insieme.

"Torna a casa": video

Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo. Tutto ciò si rispecchia anche nel look della band, grazie al loro gusto ricercato che caratterizza lo stile di ogni membro. Il nuovo disco è stato anticipato dai singoli “Morirò da re”, doppio platino, uscito a marzo, e da “Torna a casa”, intensa ballata pubblicata il 28 settembre e certificata disco d’oro a sole due settimane dall’uscita. Il brano è stato presentato con una street performance live a sorpresa per le vie di Roma e Milano: la band ha infatti deciso di “tornare a casa”, proprio come racconta il titolo, dove il loro percorso è cominciato e dove hanno iniziato a muovere i primi passi suonando dal vivo, via del Corso a Roma. Poche ore dopo, i Maneskin hanno raddoppiato, esibendosi in Piazza XXIV Maggio a Milano, la città che ha consacrato il loro successo. Il singolo ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK, rimanendovi per tre settimane consecutive e raggiungendo il vertice delle classifiche iTunes e Spotify.

Accompagnato dal videoclip ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, il brano ha debuttato al primo posto in Tendenze su YouTube, superando 6,8 milioni di visualizzazioni e 5,7 milioni di stream su Spotify. La band sta continuando a collezionare riconoscimenti: 40 date sold out, oltre 60 milioni di views su YouTube, più di 75 milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, due certificazioni platino per il primo esplosivo singolo in italiano uscito a marzo, “Morirò da re”, che ha debuttato al n.1 su iTunes e che conta 27,1 milioni di streaming su Spotify, certificazione oro a sole due settimane dall’uscita per “Torna a casa”, brano che ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK, mantenendo la posizione per tre settimane consecutive, e che ha raggiunto il vertice delle classifiche iTunes e Spotify.