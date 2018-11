Libri, l'esilarante storia di un ex produttore di caponata nel racconto di Francesco Terracina

Catania - Al Cub Castello Ursino Bookshop di Catania, nuovo appuntamento con gli autori e i loro libri, venerdì 23 novembre alle 19. Protagonista dell’incontro, il giornalista siciliano Francesco Terracina con il suo ultimo libro “Una vita in scatola” (Edizioni il Palindromo). Ambientato a Portolazzi, immaginaria città del Sud Italia, il libro racconta di Angelo Maria Spitaletto, produttore di caponata in scatola, almeno fino al 1986, anno in cui l’azienda chiude per fallimento.

L’uomo rimane senza nulla, e lo stabilimento sta per essere trasformato in un teatro, bisogna darsi da fare e fare di necessità virtù. Travolto dagli eventi, l’ex produttore di caponata dovrà districarsi in un ambiente in cui malafede e corruzione la fanno da padrone. Spitaletto del resto è rimasto il candido uomo che aveva a che fare solo con olio, melanzane, e scatole, e non si rende conto delle vere intenzioni di alcuni personaggi a dir poco ambigui. Un racconto esilarante in cui si mischiano tematiche, sociali, politiche e, ovviamente, gastronomiche. Terracina sarà accompagnato dal giornalista Leonardo Lodato e da Carla Condorelli, blogger di Matte da Leggere.