La "scia" di Cesare Cremonini arriva fino ad Acireale

La maglia del Bologna sette giorni su sette, non quella descritta da Luca Carboni, ma la donata da Roberto Baggio al recente concerto di Padova. Cesare Cremonini,partito qualche anno fa su una Vespa 50, per un viaggio insieme a vari amici, ha superato itinerari densi di ostacoli, curve e dossi, per attestarsi su un percorso suggestivo.

I Lunapop raccoglievano i frutti di un notevole impatto discografico, e da saggia boyband italiana, ne avevano tratto il massimo beneficio. Per intuito e desiderio di esplorare un sentiero personale, l'autore felsineo decise di scriversele addosso le canzoni, shakerando la leggerezza della band di appartenenza, la struttura della canzone e un'amore mai sopito nei confronti dei Beatles.

La linea di separazione tra la realizzazione di album destinati alla speranza di una buona accoglienza in fase di giudizio e riscontro del pubblico si chiama "Il primo bacio sulla luna", scatola contenente "Figlio di un re", un fumetto autobiografico che vive anche una sua intensità musicale.

Svolta essenziale destinata ad amplificarsi grazie alla "Teoria dei colori" e "Possibili scenari", vari tour e l'esplosione negli stadi durante l'estate 2018.

L'attuale visita nei palazzetti delle città italiane, è figlia della scorsa stagione, date raddoppiate se non triplicate.

La scia arriverà in Sicilia sabato 8 dicembre al Pal'Art Hotel di Acireale.