I Treephase Band e dj set per il Black Friday Night al Ma

Catania - Venerdì 23 novembre al MA, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, sarà Black Friday Night. La formula è quella consolidata del live in apertura di serata (alle 23) in teatro – questa settimana suoneranno i palermitani Treephase Band - cui seguiranno da mezz’ora dopo mezzanotte i dj set che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. Ed ecco che nella sala disco suoneranno i resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Ugo Macaluso e Frea Gerbò, alla voce ci sarà AndreaS. In Birreria, a partire dalle 22.30, le selezioni saranno di Antonio Oliva e Fabrizio Serio. Per la Black Friday Night di scontato (entro la mezzanotte) c’è solo il prezzo (d’ingresso), come ogni Black Friday che si rispetti. Per il resto sarà tutto inedito e sorprendente, come ogni venerdì firmato Ma Catania.



Treephase Band. Line up: Paul Di Maria voce e chitarra, Werther Bottino chitarra e cori, Christian Bottino basso e cori, Antonio Amato batteria. Nel dicembre 2009 dall’incontro del tutto casuale di Paul Di Maria, Werther Bottino e Daniele Modica nasce a Palermo la Treephase Band, affiancati, poi, dal 20014 dal bassista Christian Bottino e dal 2016 dal batterista Antonio Amato. In quella magica e casuale serata in musica, quindi colma di improvvisazioni, suoni e colori armoniosi, la decisione unanime di fondare una band per eseguire un vastissimo repertorio in gran parte costituito da musica italiana spaziando nel tempo e tra i generi. Da quel concerto è stato un continuo crescendo, con sacrifici e notti passate a percorrere le autostrade siciliane, ad ogni spettacolo con lo stesso spirito di quei tre ragazzi che una sera imbracciarono per la prima volta gli strumenti insieme. Tra le caratteristiche della Treephase Band, sono da evidenziare gli impasti corali armoniosi e la versatilità di tutti i musicisti nel confrontarsi con tantissime collaborazioni esterne alla band portando sempre all’interno del gruppo innovamenti e varietà, con un costante aggiornamento delle loro esibizioni in termini di repertorio, linguaggio non verbale e rapporto col pubblico.