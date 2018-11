Valeria sulle punte come Alex per riaccendere “Flashdance”

Catania - La storia di Alex, giovane saldatrice in un’acciaieria che sogna di entrare nell’accademia di ballo di Pittsburgh è stata per le (gli) adolescenti degli Anni ’80 il vero simbolo della libertà di credere nel proprio talento e nella forza della propria determinazione. Il cult movie “Flashdance”, da 35 anni, è cristallizzato nell’immaginario collettivo come la storia di un riscatto: di chi ce l’ha fatta, in barba al ceto sociale, al passato difficile, agli ostacoli e ai tentennamenti. Una storia che, ora, arriva in teatro grazie a “Flashdance, il musical”, produzione firmata Stage Entertainment e Full House Entertainment. Lo spettacolo, in tournée nazionale dal 27 ottobre, approda in Sicilia l’11 e il 12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 15 e 16 dicembre al Teatro Al Massimo di Palermo, in due appuntamenti organizzati da Giuseppe Rapisarda Management.

Diventato un vero punto di riferimento della cinematografia Anni Ottanta – uscito nell’aprile del 1983, in Italia fu il film più visto dell’anno – la pellicola di Adrian Lyne, scritta da Tom Hedley e Joe Eszterhaz, è diventata un’evergreen, complice la sua straordinaria colonna sonora: 20 milioni di copie vendute nel mondo, un Premio Oscar per la Migliore Canzone (“What a Feeling” cantata da Irene Cara) e le sue indimenticabili hit internazionali come “ Maniac”, “Manhunt”, “I Love Rock and Roll”. Tutti brani di successo che montati con le varie scene di danza - dove la giovane Jennifer Beals si allena senza sosta, cadendo e rialzandosi in nome di un obiettivo da raggiungere - sono diventati veri e propri videoclip, nonché pillole di energia positiva.

Il musical è diretto da Chiara Noschese, attrice, casting director, e regista di family show che con “Flashdance” firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale. Ad affiancarla un team creativo tutto italiano: il coreografo Marco Bebbu, il direttore musicale Angelo Racz, il set designer Gabriele Moreschi, il light designer Francesco Vignati e il sound designer Armando Vertullo.

A interpretare Alex Owens è la cantante e attrice Valeria Belleudi, che dalla scuola di “Amici di Maria De Filippi” del 2004, è approdata al mondo del musical con ruoli importanti in “Sister Act” e “Priscilla, la Regina del Deserto”. Classe 1985, l’artista è nata ad Anzio (in provincia di Roma) ma è per metà catanese e non nasconde la sua grande emozione nel presentarsi al pubblico etneo e siciliano come protagonista di un musical così famoso. «Ho sempre trascorso sull’Isola e soprattutto a Riposto nella mia casa al mare la maggior parte delle vacanze e ho sempre considerato Catania la mia città, amandone profondamente il lato culturale. Credo che promuovere arte, cultura e spettacolo sia oggi più che mai importantissimo. Sono convinta che il periodo prenatalizio e il messaggio positivo di questo musical siano davvero due ingredienti vincenti per educare i giovani al teatro dimostrando che il teatro parla anche il loro linguaggio”.

Valeria Belleudi che, dopo la data palermitana, tornerà a Catania per trascorrere le festività natalizie si augura che questo musical, con la sua carica di energia positiva possa davvero essere un’iniezione di fiducia per tutti quei giovani che a volte barcollano nel perseguire il proprio obiettivo. «Proprio come Alex, ci vuole pazienza e costanza. Io, ad esempio, ho cominciato con un talent e posso consigliare a chi vuole tentare questa strada di farlo, assolutamente, perché si tratta di un’ottima vetrina, a patto che però non lo si consideri un punto d’arrivo, ma solo una base di partenza».

gli appuntamenti

