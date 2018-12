Mercatini di Natale, anche la Sicilia fa il pieno: ecco gli appuntamenti

Quando uno dice mercatini di Natale si pensa subito al Nord Europa, alla Germania dove nasce questa tradizione, ma anche a Bolzano o a Trento da anni mete fisse in Italia degli appassionati di casette di legno e bancarelle piene di oggetti, ammenicoli colorati, dolci e regali. Anche la Sicilia però è piena di iniziative da far invidia alle rinomate località del Settentrione. Ecco una carrellata dei principali mercatini di Natale previsti in Sicilia per queste feste.

CATANIA

Anche Catania può vantare i suoi mercatini di Natale. Quello più importante è il Merry Christmas Market a Palazzo Minoriti, allestito dal 30 novembre al 29 dicembre. Ma c'è anche l'evento previsto alla Villa Bellini, che dal 14 al 27 dicembre ospiterà l'XMas Factory, uno spazio organizzato da Pop Up Market Sicily con handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità e un’area dedicata allo street food.

CALTAGIRONE

Il Natale di Caltagirone è ormai un evento noto grazie soprattutto ai suoi presepi. I mercatini di Natale si svolgeranno in Piazza Umberto, davanti la cattedrale. l'evento più importante è “Natale in vetrina” una mostra di presepi antichi e moderni e di creazioni a tema natalizio realizzate dagli abili ceramisti di Caltagirone.

TREMESTIERI ETNEO

Al Parco Ravanusa di Tremestieri Etneo è stato già inaugurato il Villaggio di Babbo Natale: dove i più piccoli potranno ammirare la casa Santa Claus, il suo l’ufficio postale la fabbrica dei giocattoli, mentre i più grandi possono dedicarsi a un po' di shopping.

NICOLOSI

Non poteva mancare un evento alle porte dell'Etna: i mercatini di Natale di Nicolosi vi stupiranno ogni fine settimana dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 tra concerti, spettacoli, celebrazioni religiose e popolari. Non mancheranno tantissime degustazioni tipiche alla scoperta della gastronomia dell'Etna.

ERICE

I mercatini di Erice sono ormai un appuntamento fisso delle feste natalizie e un'ottima occasione per visitare questo straordinario borgo medievale. Come ogni anno, na dicembre, la città si veste a festa per “EricèNatale - Il borgo dei presepi”, che si svolge dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Qui, tra rappresentazioni della natività di ogni genere si può passeggiare tra i mercatini di Natale organizzati in casette di legno dove gli espositori presentano una vasta gamma di idee regalo. Ci sono prodotti di artigianato, doni fatti amano, bigiotteria, giocattoli, articoli di arredamento e tante decorazioni per addobbare le proprie case. No mancano gli stand per degustare i dolci tipici, i concerti e l'animazione per grandi e piccini. E quest’anno torna il Festival Zampogne dal Mondo.

CALTANISSETTA

A Caltanissetta quest'anno sarà il Festival del Torrone dal 14 al 16 dicembre 2018 ad ospitare bancarelle e stand natalizi. "Turruni" prevede tre giorni di degustazioni, appuntamenti gastronomici, musica e animazione nel centro storico nisseno.

ROMETTA MAREA

I mercatini di Natale di Rometta Marea sono i più grandi di tutta la provincia di Messina. Quest'anno la nuova edizione di Snow at Christmas andrà in scena tra Corso Saija e Piazza S. Padre Pio dal 17 al 23 dicembre 2018.

PALERMO

Tantissimi gli appuntamenti a Palermo: si va dalla Fiera di Natale organizzata da Confartigianato Sicilia in via Magliocco alla Fiera natalizia del Giotto Park Village, dal Natale in Villa che si terrà a Villa Filippina alla fiera di Natale di Viale Regione Siciliana.

CALATAFIMI SEGESTA

Nell’antico quartiere “Ficareddi”, da sei anni si può assistere al Presepe Vivente, che quest'anno si svolge il 26, 29, 30 dicembre 2018 e 5, 6 Gennaio 2019. Torna anche quest'anno il Villagio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale nella suggestiva location del Castello Eufemio di Calatafimi Segesta, che sarà aperto il 8, 9, 15,16, 22, 23, 26, 30 dicembre 2018 e il 1, 5 e 6 gennaio 2019, dalle 17 alle 22.