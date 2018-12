I Meltin' Pot al Ma per una "domenica fuori dall'ordinario"

Catania - “No Ordinary Sunday” è l’aperitivissimo del MA di Catania, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, ed ormai adottato dalla città stessa, da anni diventato assoluto ritrovo un po’ per tutta la movida catanese e non solo. Una festa che si è saputa evolvere, trasformare, sapendo anticipare sempre le tendenze del momento ma senza mai allontanarsi dal buon gusto dalla vivacità e positività che col passare degli anni si è creata e che ha sempre contraddistinto il “No Ordinary”.



Per l'appuntamento di domenica 16 dicembre con la jam in birreria al Ma, suoneranno i Meltin' Pot in versione duo con Vanessa Veneziano, voce calda dal gusto soul, e Roberto Bruno, chitarrista creativo e armonico. Presentano una accurata selezione di hit più recenti e qualche classico del soul e del pop. Special guest della serata i The Spirituals con il loro stile crudo, diretto, sempre teso a coinvolgere il pubblico con performance cariche di energia. In sala teatro come consueto il Love Set, lo show di Mario Man che con il suo “love” fa scuotere il bacino per bene prima di affrontare una nuova settimana.