Al Teatro Verga di Catania straordinario concerto festeggerà il Natale

CATANIA - La città etnea festeggerà quest’anno il Natale con uno straordinario appuntamento musicale previsto per sabato 22 dicembre. Il prestigioso concerto è fissato per le 20.45 al Teatro Giovanni Verga. Il maestro Benvenuto Ramaci dirigerà "HJO Orchestra" in una performance di alto livello, attraversando i grandi compositori, da Duke Ellington a Glenn Miller, da Gershwin a Brahms, Verdi, Ravel, Bizet, Tchaikovsky e molti altri giganti mondiali della musica internazionale.

L’orchestra si presenterà nella classica formazione “big band” con 4 trombe, 4 tromboni, 5 sax, pianoforte, contrabbasso e batteria. L'evento è organizzato per il Teatro Stabile Catania da Inside Produzioni con la direzione artistica ed il coordinamento di Giuseppe Costantino Lentini.