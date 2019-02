Federica Carta, dal Festival di Sanremo a Etnapolis con il suo "Popcorn"

Belpasso (Catania) - Federica Carta è pronta ad incontrare i suoi fan siciliani. Reduce dal Festival di Sanremo in coppia con Shade, domani (20 febbraio) alle ore 17.30 Federica presenterà il suo nuovo album ad Etnapolis. “Popcorn” rappresenta il “nuovo capitolo” del suo progetto artistico. Dall’ultimo album “Molto più di un film” a “Mondovisione” – colonna sonora del film con Paola Cortellesi “La Befana Vien Di Notte” – Federica conferma una concezione “cinematografica” del suo percorso artistico. “Popcorn” contiene sette tracce, include “Senza Farlo Apposta” brano che presenta con Shade al 69° Festival di Sanremo, “Mondovisione” (colonna sonora La Befana Vien Di Notte), “Dove Sei” (new version –dall’album “Molto più di un film”), più quattro brani inediti. In linea con la sua evoluzione, presa da un’incessante “fame produttiva” Federica, da due anni a questa parte continua a lavorare a nuove canzoni. “Popcorn” nasce proprio dall’esigenza di condividere nuova musica, pronta per essere ascoltata all’istante. Ascoltare i brani contenuti in questo “7 tracks” sarà come sgranocchiare i popcorn al cinema in attesa di vedere il “prossimo tempo”. Federica Carta, ha 20 anni e vive a Roma.

E' stata finalista del programma televisivo “Amici 2017”. Ha studiato canto e pianoforte dall’età di nove anni e da poco si è appassionata anche al Cajòn (percussione di origine peruviana). Ascolta principalmente musica pop, neo soul e pop soul e i suoi cantanti di riferimento sono Paolo Nutini e Alicia Keys. Attualmente Federica conduce “Top Music” il nuovo programma sulle classifiche musicali di Rai Gulp in collaborazione con Fimi/ Gfk.