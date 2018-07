Beyoncé e Jay-Z in vacanza in Sicilia a bordo di un superyacht

SIRACUSA - Nuovo passaggio in Sicilia per la cantante pop, ballerina e attrice afro americana Beyoncé che già come altri estati ha scelto l'Isola per qualche tappa delle sue lussuosissime vacanze. Come negli anni passati ha affittato uno yacht da mille e una notte per il suo relax e soprattutto per riposarsi fra una tappa e l'altra della tourneè che la sta vedendo sui palchi di tutta europa accanto al compagno di una vita Jay-Z.

L'altro ieri la coppia più potente dello showbiz americano si è esibita allo stadio Allianz Riviera di Nizza e al termine del concerto i due avrebbero preso un aereo per Catania Fontanarossa. Da qui si sarebbero trasferiti a Siracusa e sarebbero saliti a bordo dello yacht Kismet, affittato per l'occasione. La yacht, un gigante del mare da circa 80 metri che nasconde al suo interno ambienti di grandissimo prestigio, in serata è salpato in direzione Panarea.

Sul Kismet, oltre a un enorme salone, si contano una discoteca, ponti in teak, zone relax con Jacuzzi e sauna, cienma palestra e un Chris Craft da 25 piedi. Lo yacht può ospitare fino a 12 ospiti nelle sei cabine suite oltre a 17 membri dell’equipaggio. Ma il vero capolavoro, è la suite del proprietario - in questo caso la coppia Beyoncé-Jay Z - che occupa la metà anteriore del piano superiore. Con le sue stanze da bagno per lui e per lei, armadi a grandezza naturale e persino una vasca idromassaggio privata, questa suite dispone di un ufficio personale per occuparsi di tutti gli affari necessari mentre si è in vacanza.