E' caccia al vip in Sicilia: tra yacht e party divi girano per l'Isola

Non c'è dubbio. La Sicilia piace. L'isola attira, incanta e affascina anche i divi d'oltreoceano. Le acque ancora, a tratti, cristalline e tiepide dei mari che la circondano, le vette dell'Etna, il barocco di Noto, la magnifica Scala dei Turchi di Agrigento e la Ragusa del Commissario Montalbano, anche quest’anno stanno attirando alcuni vip che, a bordo di lussuosi yacht o di jet privati, sbarcano nell’Isola a tre punte anche soltanto per qualche giorno. Foto e filmati social li riprendono spensierati e felici e magari nelle vesti insolite di sub come nel caso dell’attore e produttore americano Will Smith che, nelle scorse settimane, si è immerso nei fondali di Lipari. In compagnia della moglie Jada Pinkett e dei figli Trey, Jaden e Willow, il magistrale interprete di film come La ricerca della Felicità, Bright, Men in Black, ha indossato tuta da sub, maschera e pinne e si è concesso un giretto sott'acqua nel mare delle Eolie.

La cantante pop, ballerina e attrice afro americana Beyoncé e il compagno Jay-Z, lo hanno preceduto di qualche giorno. Anche per loro vacanza nell’isoletta forse più trendy delle Eolie, Panarea. Qui la coppia è arrivata a bordo dello yacht Kismet, affittato per l'occasione, dopo essere giunta in aereo a Catania ed aver poi preso il largo da Siracusa.

Altra star internazionale “avvistata” tra Siracusa e Ragusa, Sarah Jessica Parker. La celebre Carrie Bradshaw di Sex and City, ha girato come una turista qualunque, con marito e figliolette (le gemelle Marion e Tabitha) tra le strade barocche di Noto, tra quelle più spartane, ma altrettanto caratteristiche, del borgo marinaro di Marzamemi (qui si è fermata a gustare le prelibatezze di un noto ristorante del luogo). L’attrice ha fatto anche tappa a Ragusa e a Modica, senza perdere l’occasione di una puntatina sull’Etna. Una vacanza che l’ha lasciata molto soddisfatta tanto da farle scrivere su Instagram: «#il mio sorriso dice tutto. Grazie Sicilia per non aver tradito le nostre spettative».

Dai Very Important Person di calibro internazionale, alle star del Belpaese. In queste settimane di calda estate anche ex veline, sportivi, cantanti e attori di casa nostra stanno scegliendo litorali e località dell’isola per riposarsi o per partecipare ad eventi, a metà tra lavoro e vacanza. Un torneo di footvolley, organizzato da Bobo Vieri e da Stars On Field, ha portato l’ex calciatore a Marina di Ragusa. Per la sua compagna, l’ex velina di Striscia la Notizia, Costanza Caracciolo, in attesa di una bimba, un felice ritorno nella terra natìa (lei è originaria del Siracusano) e ne ha approfittato per farsi coccolare un po’ dalla sua famiglia. Un’altra coppia dello showbiz è tornata a più riprese in Sicilia in questi ultimi mesi. I piccioncini del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano già stati a Cefalù a giugno, ospiti dell’inaugurazione di un villaggio vacanze; quindi si erano spostati a Ragusa e la sorella minore di Belen, prima di veleggiare tra Ibiza e Formentera, mete abituali delle due sorelle, si è fermata per qualche giorno anche a Bonagia.

C’è poi una coppia, la più social e cliccata del momento, che a Noto verrà alla fine di agosto, alla vigilia del proprio matrimonio. I Ferragnez, come sono stati ribattezzati Chiara Ferragni e Fedez, si sposeranno infatti nella capitale barocca della provincia di Siracusa il prossimo 1 settembre. Nel mare caraibico di Lampedusa ha scelto invece di rinfrescarsi l’ex Ct della Nazionale Antonio Conte: alcuni giorni di relax sono stati necessari anche per sbollire il contezioso ancora aperto con il Chelsea.

E da queste parti, come fa sempre quando gli impegni televisivi glielo consentono, l’immancabile Diletta Leotta. Il nuovo volto di Dazn, la nuova tv via web che ha acquisito in esclusiva 114 partite della Serie A, prima di dedicarsi alla nuova conduzione, ha trascorso un po’ di giorni nella sua Catania da dove si è goduta lo spettacolo di un’eclissi di Luna, che da qui, e con lei in primo piano, è stato tutta un’altra cosa.