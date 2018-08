Noto, un affare le nozze "Ferragnez":spot infinito per la città del barocco

Meno di una settimana. Tanto manca al matrimonio vip tra Chiara Ferragni e Fedez a Noto: domenica prossima a quest’ora le foto del giorno del “sì”, che sarà celebrato sabato, avranno già fatto il giro dei social e i commenti sull'abito da sposa scelto dalla blogger cremonese si sprecheranno.



A Noto, però, è già scattata la corsa agli ultimi dettagli, almeno quelli visibili: il matrimonio come ormai arciripetuto non sarà né in Cattedrale e né nella splendida Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio (sala di rappresentanza del Comune netino), bensì in un’antica tenuta dell’Ottocento restaurata, ovvero la Dimora delle Balze. Una tenuta lontana dal centro storico netino, sulla statale 287 che da Noto porta a Palazzolo, dove per entrare sarà richiesto un documento di riconoscimento anche a chi fa parte del catering o a chi dovrà portare altro. A Noto alloggeranno gli ospiti vip della coppia vip, con hotel e resort già prenotati da tempo e dove gli invitati per evitare fughe di notizie sono diventati numeri e codici.

