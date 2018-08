«Chiara limoniamo...»: così nacque la coppia che adesso è un "brand"

Più che una coppia sono un brand. Tanto che per Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, “promessi sposi” che convoleranno a nozze sabato a Noto, è stato creato il neologismo #Ferragnez. L’hashtag - per i meno esperti quel cancelletto che precede il soprannome creato ad hoc per il duo - è di fatto obbligatorio perché la coppia d’oro vive una vita parallela su Instagram della quale è protagonista anche il piccolo Leone, primogenito dei #Ferragnez, che è già una star del web insieme a mamma e papà.

Per i pochi che non ne hanno mai sentito parlare basti sapere che Chiara Ferragni, nata a Cremona 31 anni fa (una piccola parte di sangue catanese grazie ai bisnonni materni), è un’imprenditrice con un fatturato stimato all'inizio del 2018 in 30 milioni di euro. Ha cominciato come fashion blogger con il suo “The blonde salad” nel 2009. Un anno fa Forbes l’ha incoronata come l'influencer, ovvero la testimonial pubblicitaria social, di moda più conosciuta al mondo. Tutto grazie ai suoi 13,9 milioni di follower sul suo profilo di Instagram nel quale mescola sapientemente foto con l'hashtag #advertising o #ad (vale a dire strettamente pubblicitari) e altre di vita privata.

Lui, Federico Leonardo Lucia, 28 anni, in arte Fedez, è un cantante italiano. Nato a Milano, si è fatto strada come rapper ed è diventato famoso per la partecipazione a X Factor, talent show musicale di Sky, di cui è giudice dall'edizione del 2014. I suoi appena (si fa per dire) 6,3 milioni di follower lo tengono molto lontano dalle vette raggiunte dalla futura consorte. Insieme, però, sono una macchina da guerra.

I follower delle due webstar non hanno perso alcunché della storia d’amore dei #Ferragnez. Tutto è cominciato con una rima inserita da Fedez nel testo di “Vorrei ma non posto”, pezzo scritto con il collega J-Ax. Recitava: «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John». La fashion blogger rilanciò la strofa sul suo account Instagram in una clip canora da lei stessa interpretata. Dalla risposta di lui, «Chiara limoniamo», ai primi appuntamenti tra i due il passo fu breve. Correva l’anno 2016 e chi era convinto che quelle prime paparazzate seguite dalle prime foto ufficiali sui social accompagnate dal soprannome “raviolino” affibiato da Fedez alla Ferragni, fossero una trovata pubblicitaria, ha dovuto ricredersi.

Alla proposta di matrimonio con il pop-rapper in ginocchio al centro del palco dell’Arena di Verona il 6 maggio 2017 è seguito a novembre, l’annuncio social della gravidanza della quale però si vociferava sin dal red carpet del Festival del Cinema di un anno fa, e poi lo scorso 19 marzo la nascita di Leone in quel di Los Angeles. E fra qualche giorno, c’è da scommettere, il matrimonio sarà un tripudio social visto che, come hanno spiegato (via Instagram, naturalmente), «sarà condiviso tutto, minuto per minuto, con i nostri follower», che non si perderanno alcunché seguendo l’hashtag #TheFerragnez.