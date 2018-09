GF Vip: aspettando Lory Del Santo, fa discutere il nuovo look di Ilary

ROMA - Aspettando l'ingresso di Lory del Santo, recentemente scossa dal lutto familiare per il suicidio del figlio 19 anni da lei rivelato in tv, ha preso il via il «Grande Fratello Vip» - prodotto da Endemol Shine Italy, con Ilary Blasi. Il debutto della nuova stagione del GF Vip ha avuto 3 milioni 341 mila spettatori con il 20.95%, ma non è stato il programma più visto della prima serata dove "La vita promessa" con Luisa Ranieri protagonista ha fatto registrare 5 milioni 606 mila spettatori e il 24.89% di share, risultando anche il programma più visto della giornata.

Lory Del Santo dovrebbe fare il suo ingresso nella casa alla seconda puntata, salvo ripensamenti. Intanto a far discutere è il super sexy abito nero con scollatura vertiginosa di Dsquared indossato da Lady Totti, ma soprattutto la sua acconciatura, ovvero quel caschetto biondo platino stile Alessia Marcuzzi primi tempi sfoggiato non appena entrata in studio. Il nuovo taglio ha lasciato qualche perplessità nel pubblico è su Instagram è anche spuntato l'hastagh: #Ilarynonhalaparrucca.

«I capelli sono gonfi. E' una parrucca, si vede l'attaccatura», ha scritto in un post uno spettatore. «Questo taglio la invecchia di dieci anni. Ma cosa ha combinato ai capelli?», ha aggiunto un altro. «Non sono veri si vede, la prossima settimana cambierà di nuovo look». E poi troppo corti, troppo gialli, troppo rovinati.

Il profilo Instagram del fanclub della Blasi è stato tempestato da decine e decine di commenti e le administrator state costrette a postare la foto della conduttrice mentre si tagliava i capelli con il commento: «Non è una parrucca, mettetevi l’anima in pace. Dovreste essere abituati ai cambi di Ilary!!».

A varcare la porta Rossa ieri sera sono stati personaggi variegati, di generazioni diverse: si va da Valerio Merola a la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. E ancora le Donatella (una delle due, la mora, è stata a lungo fidanzata con Fabrizio Corona) e il cantante Ivan Cattaneo, Walter Nudo vincitore della prima edizione dell’Isola dei famosi, l’attrice Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Jane Alexander. Lisa Fusco, fiera del suo 1,48 (in tanti ricordano la sua spaccata in diretta tv) e Maurizio Battista. Francesco Monte, il modello Stefano Sala (ex di Dayane Mello), Giulia Salemi, la meteorina Martina Hamdy, il campione olimpico di judo Fabio Basile, Benedetta Mazza già vista a Pechino Express, l’ex velino Elia Fongaro e Andrea Mainardi, ex allievo di Gualtiero Marchesi (il primo chef ad entrare al GfVip).