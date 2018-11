Per la Procura generale di Milano deve essere revocato l’affidamento terapeutico a Fabrizio Corona che, dunque, secondo quanto richiesto al Giudice di Sorvbeglianza, dovrebbe tornare in carcere. A formulare la richiesta è stato l’Avvocato generale Nunzia Gatto, numero due della Procura generale, che davanti al giudice ha ricostruito tutte le violazioni che Corona avrebbe commesso parlando anche delle sue “ospitate rissose” in tv e mostrando nell’udienza di quasi 5 ore anche lo scontro al Gf vip con Ilary Blasi. I giudici si sono riservati di decidere.

L’ex “re dei paparazzi” era uscito dal carcere lo scorso 21 febbraio e per la Procura generale avrebbe dovuto tornarci già l’1 marzo.

Il pg Gatto nell’udienza a porte chiuse (anche Corona ha parlato in aula e poi se ne è andato dribblando i cronisti) ha elencato, una per una, tutte le violazioni delle prescrizioni che l’ex fotografo dei vip avrebbe compiuto, soprattutto dopo l'udienza del giugno scorso, quando i giudici decisero di prendere tempo prima di decidere sulla conferma o meno dell’affidamento e fissarono la nuova udienza di oggi. E ciò oltre alle violazioni pregresse dopo la scarcerazione, come l'uso dei social che in quel periodo non gli era concesso.

Per la Procura generale, poi, le partecipazioni continue con tanto di risse in tv non possono rientrare nell’autorizzazione generale che lui ha a svolgere la sua attività lavorativa. Per questo il pg ha fatto vedere ai giudici il video dello scontro verbale in tv con la conduttrice del Gf vip Ilary Blasi, oltre a un altro filmato in cui l’ex agente fotografico con alcuni amici in un locale tornava a prendersela con la moglie di Francesco Totti. In più, in aula è stato mostrato anche il filmato dell’insulto che Corona ha rivolto al sostituto pg Maria Pia Gualtieri, dopo che il magistrato aveva chiesto di aumentare la condanna nel processo sui 2,6 milioni di euro in contanti. Infine, il pg ha elencato tutte le occasioni in cui l’ex fotografo dei vip si sarebbe trovato in una città fuori dalla Lombardia senza avere l’autorizzazione dei giudici (agli atti mancherebbe anche quella per la sua presenza al GF vip). In più gli viene contestata anche la frequentazione di un pregiudicato.

E intanto all'uscita dall'aula Corona ha fotografato i giornalisti presenti e ha postato una serie di instagram stories, come si vede nel video qui sotto