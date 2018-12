Asia Argento: «Con Fabrizio è finita per "eccesso di gossip"»

Milano - Fabrizio Corona? "Ci siamo visti 4 volte ed è esploso il finimondo. Questa amicizia è morta sul nascere per via del troppo interesse mediatico: per quanto mi riguarda il gossip è un vuoto pneumatico che tende a risucchiare tutto in una sorta di tritacarne, mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa di simile, ma non così presto". Lo dice Asia Argento, in un’intervista a Maxim in edicola domani. "Non parlerei d’ipocrisia nel nostro caso - aggiunge - ma di caos incontrollabile dal quale sono fuggita immediatamente. Un pò mi dispiace perchè Fabrizio è una persona intelligente e interessante ma in questo momento della vita devo preservare le mie poche, sacre energie. E stare sola è probabilmente la cosa più saggia da fare".