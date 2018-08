Sting a Taormina: scambio di doni con sindaco Bolognari

Qualche ora di relax per Sting prima dell'atteso concerto di questa sera (1 agosto) a Taormina. Il cantante e musicista, ex dei Police, si è infatti intrattenuto nella magnifica terrazza dell'Grand Hotel Timeo, con il sindaco di Taormina Mauro Bolognari. Tra i due c'è stato uno scambio di doni: il primo cittadino gli ha regalato una centaura, simbolo della città, e lui ha ricambiato con una delle sue bottiglie di vino (Sting ha vigneti in Toscana), con tanto di autografo.

Sting si era esibito ieri sera tra i templi E e G di Selinunte - dedicati ad Hera e ad Apollo - per gli ospiti del Google Camp 2018, circa 200 persone arrivate fra le 19,30 e le 21 nel sito archeologico che già dalle 14 era stato chiuso ai visitatori. Servita una cena su tavoli con tovaglie ricamate. Tra i presenti, il fondatore di Google Larry Page, Mark Zuckerberg, George Clooney e la moglie Amal. L’installazione, per l’occasione, di centinaia di specchi, arredi in ceramica e fiori, hanno contribuito a rendere l'atmosfera ancor più suggestiva.