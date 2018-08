Meteo, tempo instabile in Sicilia ma caldo e afa non mollano

Roma - E’ il tempo instabile a caratterizzare questo primo weekend di agosto e proprio l’instabilità segnerà anche la prossima settimana, ma caldo e afa continueranno a non dare tregua. Sono le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo.

In questo primo weekend di agosto, affermano i meteorologi, tempo instabile al sud e sulle isole, oggi (domenica 5 agosto) anche su parte del centro. Segnalato anche il rischio di possibili temporali intensi, con locali nubifragi e grandinate. Caldo e afa, però, persistono: le temperature non raggiungeranno i valori elevati degli ultimi giorni, ma resteranno oltre la media, al Sud intorno ai 34 gradi.



«Anche per tutta la prossima settimana il caldo e l’afa non daranno tregua, con valori di temperatura in gran parte oltre la norma, sebbene non così elevati come nei giorni scorsi. Questo leggero ridimensionamento della calura, legato a un indebolimento dell’alta pressione africana, sta favorendo anche un aumento dell’instabilità atmosferica. Il rischio di temporali - afferma il Centro Epson Meteo - riguarderà soprattutto il Sud e le Isole». Probabilmente, nella seconda parte della settimana i flussi di aria sub-tropicale torneranno a invadere decisamente il Mediterraneo centrale determinando una nuova sensibile accentuazione del caldo, che questa volta si preannuncia piuttosto intenso anche sulle regioni meridionali. L'aumento della nuvolosità e i possibili temporali, dunque, non segneranno la fine dell’ondata di calore che sta soffocando soprattutto il Centro-Nord.

Qualcosa potrebbe cambiare proprio nella settimana di Ferragosto, in particolare nei giorni che lo precedono, quando a causa di un cedimento dell'alta pressione su tutta l'Italia, si potrebbe verificare un calo delle temperature massime anche di 6-7°C da Nord a Sud.