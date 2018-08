Lo str....o dato da Miccichè a Salvini non piace a Berlusconi: «Noi abbiamo stile»

Catania - Dopo il cinguettio di giovedì sera, in cui aveva dato dello «stronzo» a Salvini, ieri la telefonata da Arcore («Ma con Berlusconi ci sentiamo ogni giorno, non mi ha chiamato per questo...», minimizza il destinatario), con un garbato richiamo: «Gianfranco, okay la critica politica, ma noi abbiamo uno stile. E quella parola non si usa, tanto più contro un ministro...».

Ma a lui - guascone e passionale - il Cav perdona questo e altro. Perché Gianfranco Miccichè è così: prendere o lasciare. Da contestato custode dei vitalizi della casta a inneggiato difensore dei diritti dei profughi. La “migrazione” si materializza nel pomeriggio, in un’improvvisata assemblea al porto di Catania.

