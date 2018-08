Pif dona premio David di Donatello al Comune di Erice

PALERMO - Pif ha donato al comune di Erice il David di Donatello vinto nel 2016 per il film «in guerra per amore», girato quasi interamente nella cittadina medievale. L'artista ha voluto donare la statuetta in segno di gratitudine alla città che lo ho aveva ospitato. La statuetta è stata consegnata al direttore del Polo museale «Cordici», Salvatore Denaro, e resterà esposta permanentemente nei locali del museo.