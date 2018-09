E' il giorno di Papa Francesco in Sicilia L'accoglienza per lui di migliaia di fedeli

E' il giorno del Papa oggi in Sicilia. Due città, Piazza Armerina e Palermo, sono in fermento già da qualche settimana per l'arrivo del Santo Pontefice Francesco che torna nell'isola per la seconda volta (l'8 luglio del 2013 andò a Lampedusa). Una giornata quella di oggi fitta di appuntamenti, per lui e per i tantissimi fedeli che lo seguiranno e che soprattutto a Palermo stanno giungendo da ogni parte della Sicilia. Dopo l'atterraggio a Catania, la prima tappa, già a partire dalle 8,30, è Piazza Armerina dove il Santo Padre si fermerà fino alle 10,15, ora in cui dovrebbe decollare per Palermo. In provincia di Enna, il Papa incontrerà i fedeli alle 9 in piazza Europa. Quindi la parte più lunga della visita, organizzata per rendere omaggio al martire beato Don Pino Puglisi, nel capoluogo dove è atteso per le 10,45. Qui lo "abbracceranno" in 80.000 (è la previsione dei partecipanti), e più precisamente al Foro Italia dove sarà celebrata la messa alle 11,15. Quindi Francesco si sposterà alla Missione Speranza e Carità di Frà Biagio Conte dove consumerà il pasto con i poveri, i detenuti e gli immigrati ospiti della Comunità. Nel pomeriggio alle 15, la visita prosegue nel quartiere di Brancaccio per l'omaggio a Don Puglisi, il sacerdote, parroco di San Gaetano, ucciso dalla mafia 25 anni fa. Subito dopo il pontefice incontrerà il clero in Cattedrale e poi, in piazza Politeama, sarà acclamato dai giovani in un incontro riservato proprio a loro.