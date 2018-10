Rischi alimentari, ritirati prodotti: ecco cosa non mangiare in Sicilia

Roma - Potrebbe presentare una contaminazione microbiologica da Escherichia Coli la "Scamorza bianca Coop" in vaschetta da 140 grammi, ritirata precauzionalmente oggi dalla stessa Coop, e il formaggio "Cuore di fette Parmareggio". Le scadenze interessate sono 08/11/2018 (lotto 25L18341) e 12/11/2018 (lotto 25L18345) e la Coop invita i consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso.



Per la Parmareggio, a rischio il lotto numero 25L18345 e data di scadenza 12/11/2018 e il lotto numero 25L18345 e data di scadenza 17/11/2018. Il formaggio è stato prodotto nello stabilimento di Montecavolo di Quattro Castella (Re) e l’avviso precisa che la presenza di Escherichia coli produttore di Shiga-tossina (Stec) è stata accertata dalle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il sospetto è che la contaminazione possa derivare dalla materia prima. Ieri era stata la volta del tonno Mareblu all’olio d’oliva (confezione da 12 scatolette), che il ministero della Salute ha richiamato in alcuni lotti per dubbi sull'integrità delle lattine. Il richiamo in questo caso riguarda le confezioni da 12x80 grammi e 6x80 grammi con data di scadenza 5 gennaio 2023, prodotte da Indian Ocean Tuna nello stabilimento di Mahé, Seychelles.