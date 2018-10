Catania, "incubo verde"in un istituto scolastico: «Fogliame e radici invadenti e persino rami che cadono...»

CATANIA - Grossi rami che si staccano dal tronco col rischio di colpire qualcuno, radici che danneggiano la pavimentazione dei cortili o dei viali interni, fogliame che non permette agli alunni nemmeno di aprire le finestre delle classi. Da Monte Po a Nesima, passando per la circonvallazione, la cura del verde è più di un semplice problema di manutenzione per l'istituto comprensivo “Vittorino Da Feltre” di Catania.

La scorsa settimana, complice la terribile ondata di maltempo, nel plesso di via Fontana un ramo di grosse dimensioni si è staccato dal tronco ed è finito in mezzo alla strada adiacente. Fortunatamente data l'ora (circa le cinque di mattina) la zona era deserta. Caso isolato? Assolutamente no. Lo stesso episodio si è verificato nel plesso di Monte Po lo scorso novembre. Adesso, le segnalazioni delle mamme e degli alunni, si concentrano sull'istituto di Nesima dove le radici di un albero danneggiano il pilone su cui poggia uno dei due cancelli d'ingresso dell'edificio. Da qui l'incontro tra consiglio di quartiere, dirigente dell'istituto, genitori, tecnici ed esperti del comune.

«Le forti piogge di questi ultimi giorni rendono di grande attualità la questione legata alla potatura e alla cura del verde negli spazi pertinenti al nostro istituto - spiega la dirigente della scuola “Vittorino Da Feltre”, Lucia Lanzafame - opere ordinarie che diventano assolutamente urgenti quando si verificano emergenze come quelle attuali. Abbiamo già segnalato la cosa agli uffici competenti e siamo fiduciosi del fatto che il tutto si possa risolvere già dalla prossima settimana».

Sin qui l'ordinario. Per quanto riguarda, invece, gli interventi straordinari la V municipalità di Catania propone una mappatura delle zone maggiormente a rischio. «Nel nostro territorio ci sono arterie come il Corso Indipendenza o il viale Mario Rapisardi piene di alberi alti decine di metri- sottolinea il presidente della V circoscrizione Angelo Patanè- in passato si sono verificati casi in cui un ramo si staccava dal tronco e finiva in mezzo alla strada rischiando di fare male a qualcuno. Molto spesso, oltre al vento o alla forte pioggia, a causare tutto ciò sono i lavori nei sottoservizi che danneggiano le radici e indeboliscono le piante». «Da anni chiediamo interventi di cura e messa in sicurezza degli alberi alla “Vittorino Da Feltre”- fa eco Maurizio Zarbo, consigliere della V circoscrizione - per troppo tempo qui non sono state effettuate opere radicali di messa in sicurezza ed oggi la cittadinanza ne paga le conseguenze. Mamme e papà sono stanchi di sentire che non ci sono abbastanza mezzi per avere opere di pubblica incolumità indispensabili per tutto il territorio»