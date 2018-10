Due scosse di terremoto avvertite in Sicilia: epicentro in Grecia

Due scosse di terremoto, la prima più breve, la seconda più lunga, sono state nitidamente avvertite poco prima dell'una soprattutto nella Sicilia orientale. L'epicentro del sisma è stato però non nell'Isola, ma in Grecia e precisamente nella Costa occidentale del Peloponneso dove i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.8 alle 00.54. Pare proprio che l'entità elevata del sisma in Grecia abbia avuto la sua eco anche in Sicilia facendo appunto tremare la terra a distanza.