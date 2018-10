Meteo "pazzo", in Sicilia dopo il sole torna allerta arancione

PALERMO - Un meteo un pazzerello, neanche fossimo nel mese di marzo. Oggi sole splendente e 26 gradi in Sicilia tanto da poter tirare fuori nuovamente costumi e ombrelloni, e domani invece sarà necessario aprire gli ombrelli. In linea con un cambiamento climatico già percepito al Nord Italia, domani, domenica 28 ottobre, la situazione peggiora anche al Sud e nelle Isole con rovesci e temporali con forti venti le cui raffiche potranno toccare gli 80 chilometri orari. La Protezione Civile ha infatti diffuso un’allerta meteo arancione sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico.

Si prevedono precipitazioni «diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati».

E il forte vento si è già abbattuto su Palermo dove un albero è caduto su un’auto in via Oreto. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Civico. Sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in decine di interventi in città, e gli agenti di polizia.