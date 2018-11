A Catania Gratta e Vinci fortunato da 200 mila euro acquistato in un bar

Catania - Vincita a Catania con un Gratta e Vinci. I numeri fortunati del tagliando hanno regalato al vincitore 200 mila euro. Il biglietto vincente è stato acquistato nel punto vendita “Bar Scarantino” in piazza Stazione Acquicella.

"E' la prima volta che viene realizzata una vincita così importante nella nostra tabaccheria - ha dichiarato la responsabile del bar Samantha Caruso - e ne siamo davvero felici. Non conosciamo l'identità del fortunato, ma probabilmente si tratta di un cliente abituale dato che nel nostro punto vendita vengono prevalentemente persone di zona. Se dovessi vincere io una somma così, per prima cosa penserei ad acquistare una casa e poi credo che vivrei la vita con un pizzico di serenità in più".