Meteo, metà Sicilia si colora di arancione: è allerta 19/11/2018 - 19:16 di Redazione

Previsioni di pioggia in gran parte dell'Isola per la giornata del 20 novembre, ma nella parte occidentale e ad Agrigento, in particolare, si teme il ripetersi di un nubifragio violento

AGRIGENTO - Un’allerta meteo con codice arancione è stata diramata dai comuni agrigentini e sarà in vigore dalla mezzanotte di stasera alle 24 di domani. Sono attese forti precipitazioni e si temono altri danni dopo quelli subiti dal territorio nelle scorse settimane. Tornano sotto controllo tutti i corsi d’acqua, dei quali si teme lo straripamento. L'allerta arancione, così come mostra il grafico della Protezione civile regionale, riguarda anche altri comuni dell'Isola, sempre della parte occidentale.