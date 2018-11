"Salta la m....", il gioco di società che piace a Catania

Catania - La segnalazione della via è solo simbolica, perché di vie come questa a Catania ce ne sono tante. In via Mascagni lo sport preferito o, meglio, il gioco di società (perché siamo in attesa di trasformarlo in disciplina olimpica) è “Salta la merda”. Un “gioco” che tiene in forma gratuitamente i partecipanti e che li mette alla prova ogni giorno. Infatti, ogni mattina cambia il “percorso” a seconda del livello d’inciviltà dei padroni dei cani. Chi ha la sventura di passare da lì deve avere riflessi pronti e una buona dose di cecità (d’animo, perché quella fisica gli serve ad evitare i “montarozzi” di cacca) per non accorgersi in che razza di città viviamo. Un’anonima mano ha appeso dei cartelli per invitare tutti a prendere parte al “passatempo ludico gratuito” sottolineando che la strada è videosorvegliata e che è prevista un’ammenda da 500 a 2000 euro. Ma questa è solo una minaccia “virtuale”, dal momento che nessuno a Catania ha mai visto multare qualcuno per non aver raccolto la cacca del suo cane... Chi gioca a "Salta la merda"?