Sviluppo rurale, progetti fatti, fondi finiti: migliaia di agricoltori restano a bocca asciutta

Palermo - A bocca asciutta e per giunta con il portafoglio più “leggero”. Si sentono defraudati (per usare un eufemismo) gli agricoltori esclusi dalla graduatoria definitiva della misura 4.1 del Psr. Una delle più ambite, perché finanzia fino al 70% gli investimenti aziendali: dalle coltivazioni ai macchinari, passando per l’acquisto o la ristrutturazione di fabbricati.

Defraudati e arrabbiati (altro eufemismo) perché la burocrazia regionale ha prima imposto l’obbligo della cantierabilità dei progetti, pena l’esclusione dal bando, e poi li ha lasciati comunque con un pugno di mosche in mano. Il punto di questa storia, ormai quasi una telenovela, non è tanto l’esclusione dalla graduatoria – che ci può stare in una gara ad evidenza pubblica – quanto le aspettative tradite dopo aver speso somme non indifferenti. Ovvero i soldi per la cantierabilità, parola che sa tanto di burocratese, e che all’atto pratico significa essere in possesso di pareri, nulla osta, concessioni, relazioni tecniche, permessi per costruire. Insomma, tutto l’occorrente per dare il via libera immediatamente alle opere in progetto. Un campionario di carte bollate che tra oneri e compensi vari può variare dai 2 ai 25mila euro. Mica bruscolini. Tanto che cinquanta circa degli imprenditori agricoli, che hanno tirato fuori i quattrini invano, hanno già presentato ricorso al Tar.

La via dei contenziosi ha reso così ancora più tortuosa la strada di un bando nato sotto una cattiva stella. All'assessorato regionale dell’Agricoltura l’allarme è già suonato da un pezzo. E cioè dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva della misura 4.1 del Psr. Su oltre 2.574 aziende partecipanti, in 616 hanno raggiunto la cantierabilità. Il budget però è limitato a 100 milioni di euro e solo 104 richieste sono state ammesse a finanziamento. Gli altri hanno letteralmente buttato al vento i soldi: pur avendo la cantierabilità, infatti, non rientrano nella dotazione finanziaria. «E dire che la misura 4.1 può contare su un plafond complessivo di 424 milioni di euro. Perché allora – si è domandato Giuseppe Ciulla, imprenditore agricolo che ha fatto richiesta di contributi per un mandorleto e un uliveto nella Piana di Catania – non rimpinguare il bando e procedere ad uno scorrimento della graduatoria? Con altri 100 milioni potrebbero essere finanziate dalle 150 alle 180 aziende. Forse anche di più. Sarebbe una scelta di buonsenso, non chiediamo la luna. Alla Regione diciamo che non si può giocare col pane dei nostri figli».

L’assessorato dell’Agricoltura avrebbe però idee diverse. Nessuna “iniezione” di fondi nella misura 4.1 bandita nel dicembre 2016; nessuno scorrimento di graduatoria. Sì invece ad un bando ex novo. «Una follia» ha affermato Ciulla, secondo cui «non ci sono i tempi tecnici. Tra bandi, graduatorie, decreti di finanziamento, eventuali ricorsi si perderebbero un paio d’anni. Ricordo a tutti che entro il 31 dicembre prossimo si devono rendicontare a Bruxelles 700 milioni di spesa ed entro il 2022 si deve chiudere tutto il Psr».

Il caso della misura 4.1 del Psr è approdato all’Ars, dove sono stati presentati ordini del giorno, mozioni e interrogazioni bypartisan. Una delle iniziative è stata portata avanti da Matteo Mangiacavallo, parlamentare regionale del M5S: «La Regione – ha detto – anziché operare allo scorrimento della graduatoria già esistente vorrebbe proporre un nuovo bando. Si tratta di una scelta rischiosa, che contestiamo fortemente. Un nuovo bando comporterebbe la pubblicazione delle graduatorie nel dicembre del 2019, ovvero a 30 giorni dalla scadenza della misura del Psr col rischio di disimpegno delle somme». Con un ordine del giorno, invece, i deputati del Pd (primo firmatario Giuseppe Lupo), hanno impegnato il governo a reperire ulteriori fondi «dalla stessa misura o da altre sottomisure dello stesso asse non attivate o con disponibilità molto esigue» per evitare alla Regione «un aggravio istruttorio, nonché la replicazione dei costi per le aziende, che dovrebbero ripresentare i progetti. Il rimpinguamento del bando – è scritto infine nell'ordine del giorno – “pacificherebbe” i ricorsi al Tar».